Um estudo da EssayHumanizer analisou os bilionários da lista da Forbes para entender onde eles estudaram e em quais países se graduaram. O levantamento resultou em um ranking das instituições que mais formaram pessoas que hoje acumulam grandes fortunas.
Dados, analisados até março de 2026, mostram que a riqueza extrema é altamente concentrada. Para se ter ideia, 45,38% dos bilionários vêm de apenas 100 universidades ao redor do mundo.
Os Estados Unidos e a China concentram 51,43% dessas instituições. Na prática, isso significa que mais da metade das universidades associadas à formação de bilionários está localizada em apenas dois países.
As áreas de formação mais comuns entre esse grupo são negócios e economia, que representam 35,11% dos bilionários. Também se destacam cursos ligados à administração, finanças e engenharia.
A Universidade Harvard, nos Estados Unidos, lidera o ranking, com 134 bilionários. Juntos, eles somam um patrimônio estimado em US$ 1,235 trilhão. Entre os ex-alunos mais conhecidos está Mark Zuckerberg, fundador da Meta.
Na segunda posição aparece a Universidade Stanford, com 86 nomes. Localizada no Vale do Silício Califórnia, EUA), a instituição formou Larry Page e Sergey Brin, criadores do Google.
Os Estados Unidos dominam o ranking e também ocupam a terceira e a quarta posições. A Universidade da Pensilvânia aparece com 63 bilionários, entre eles, Elon Musk; enquanto o MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) soma 39.
A presença fora dos EUA é mais limitada entre as primeiras posições. A Universidade de Zhejiang, na China, aparece em quinto lugar, com 36 bilionários. Já a Universidade Estatal de Moscou, na Rússia, ocupa a sétima posição, com 34; e a Universidade de Mumbai, na Índia, fecha o top 10, com 31.
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RANKING DAS 20 UNIVERSIDADES
Universidade Harvard (Estados Unidos) - 134 bilionários
Universidade Stanford (Estados Unidos) - 86
Universidade da Pensilvânia (Estados Unidos) - 63
Instituto de Tecnologia de Massachusetts (Estados Unidos) - 39
Universidade de Zhejiang (China) - 36
Universidade Columbia (Estados Unidos) - 35
Universidade Estatal de Moscou (Rússia) - 34
Universidade do Sul da Califórnia (Estados Unidos) - 33
Universidade Yale (Estados Unidos) - 31
Universidade de Mumbai (Índia) - 31
Universidade Tsinghua (China) - 30
Universidade de Nova York (Estados Unidos) - 23
Universidade Princeton (Estados Unidos) - 22
Universidade de Pequim (China) - 22
Universidade de Londres (Reino Unido) - 21
Universidade da Califórnia, Berkeley (Estados Unidos) - 20
Universidade de Chicago (Estados Unidos) - 20
Universidade de Oxford (Reino Unido) - 20
Universidade de Délhi (Índia) - 20
Universidade Cornell (Estados Unidos) - 18