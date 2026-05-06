Um estudo da EssayHumanizer analisou os bilionários da lista da Forbes para entender onde eles estudaram e em quais países se graduaram. O levantamento resultou em um ranking das instituições que mais formaram pessoas que hoje acumulam grandes fortunas.

Dados, analisados até março de 2026, mostram que a riqueza extrema é altamente concentrada. Para se ter ideia, 45,38% dos bilionários vêm de apenas 100 universidades ao redor do mundo.

Os Estados Unidos e a China concentram 51,43% dessas instituições. Na prática, isso significa que mais da metade das universidades associadas à formação de bilionários está localizada em apenas dois países.

As áreas de formação mais comuns entre esse grupo são negócios e economia, que representam 35,11% dos bilionários. Também se destacam cursos ligados à administração, finanças e engenharia.

A Universidade Harvard, nos Estados Unidos, lidera o ranking, com 134 bilionários. Juntos, eles somam um patrimônio estimado em US$ 1,235 trilhão. Entre os ex-alunos mais conhecidos está Mark Zuckerberg, fundador da Meta.

Na segunda posição aparece a Universidade Stanford, com 86 nomes. Localizada no Vale do Silício Califórnia, EUA), a instituição formou Larry Page e Sergey Brin, criadores do Google.

Os Estados Unidos dominam o ranking e também ocupam a terceira e a quarta posições. A Universidade da Pensilvânia aparece com 63 bilionários, entre eles, Elon Musk; enquanto o MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) soma 39.

A presença fora dos EUA é mais limitada entre as primeiras posições. A Universidade de Zhejiang, na China, aparece em quinto lugar, com 36 bilionários. Já a Universidade Estatal de Moscou, na Rússia, ocupa a sétima posição, com 34; e a Universidade de Mumbai, na Índia, fecha o top 10, com 31.

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RANKING DAS 20 UNIVERSIDADES

Universidade Harvard (Estados Unidos) - 134 bilionários

Universidade Stanford (Estados Unidos) - 86

Universidade da Pensilvânia (Estados Unidos) - 63

Instituto de Tecnologia de Massachusetts (Estados Unidos) - 39

Universidade de Zhejiang (China) - 36

Universidade Columbia (Estados Unidos) - 35

Universidade Estatal de Moscou (Rússia) - 34

Universidade do Sul da Califórnia (Estados Unidos) - 33

Universidade Yale (Estados Unidos) - 31

Universidade de Mumbai (Índia) - 31

Universidade Tsinghua (China) - 30

Universidade de Nova York (Estados Unidos) - 23

Universidade Princeton (Estados Unidos) - 22

Universidade de Pequim (China) - 22

Universidade de Londres (Reino Unido) - 21

Universidade da Califórnia, Berkeley (Estados Unidos) - 20

Universidade de Chicago (Estados Unidos) - 20

Universidade de Oxford (Reino Unido) - 20

Universidade de Délhi (Índia) - 20

Universidade Cornell (Estados Unidos) - 18