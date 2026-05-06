SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (6), cinco homens suspeitos de integrar a chamada gangue das bikes, que atua em roubos de celulares na região central de São Paulo. Entre os detidos está um homem apontado como o líder do grupo, localizado em um apartamento usado como base para desbloqueio e revenda ilegal de aparelhos.

A prisão ocorreu durante a Operação IMEI Rastreado. Na ação, policiais encontraram um edifício na Rua dos Andradas, no bairro Santa Ifigênia, onde estava parte do grupo. Os nomes não foram divulgados e a reportagem não conseguiu identificar os responsáveis pelas defesas dos envolvidos.

A ação foi conduzida por equipes do 3º Distrito Policial (Campos Elíseos), com apoio da delegacia seccional do centro, que cumpre seis mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça.

No local, foi constatada uma ligação clandestina de energia, o que resultou na prisão em flagrante por furto de energia. Técnicos da concessionária acompanharam os trabalhos.

O imóvel é apontado como uma central de receptação de celulares, onde os aparelhos eram desbloqueados antes de serem destinados à revenda ilegal.

Durante a ação, foram apreendidos celulares, computadores e bicicletas, em quantidade não informada. A Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.