SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma funcionária da ONU (Organização das Nações Unidas) agrediu uma atendente do McDonald?s em Brasília, segundo a polícia. O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (1º), conforme informação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

Huíla Klanovichs, analista de RH do escritório da ONU sobre drogas e crimes, chegou ao restaurante de carro, acompanhada de amigos, e pediu um sanduíche sem cebola, por ser alérgica, segundo o registro da ocorrência. Ao receber o pedido, percebeu que havia cebola no lanche, e requisitou a troca à atendente Gisley Miranda. O produto foi trocado.

Após a substituição, houve um desentendimento entre elas. Klanovichs afirma ter sido desrespeitada por Miranda. A atendente, por sua vez, diz que a cliente exigiu um pedido formal de desculpas pelo erro. Durante a discussão, Klanovichs deu um tapa em Miranda, que se afastou e acionou a polícia.

Ambas foram à 2ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal, onde prestaram depoimento. O delegado Bruno Rigo Linhares indiciou a funcionária da ONU por lesão corporal.

A assessoria do escritório da ONU em que a acusada trabalha informou, em nota, que ela foi colocada de licença durante as investigações. O caso foi levado ao comitê de investigação independente das Nações Unidas. A reportagem solicitou explicação a respeito dos termos da licença, mas não obteve resposta até o momento da publicação.

O McDonald's informou, por meio da assessoria, que "tomou todas as providências necessárias no momento do ocorrido, acionou as autoridades e presta todo apoio a funcionária".