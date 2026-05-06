SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um funcionário da ViaMobilidade morreu na madrugada desta quarta-feira (6) após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava um serviço de manutenção programada na rede aérea da linha 9-esmeralda de trens, na região da estação Morumbi, em São Paulo.

De acordo com a concessionária, o acidente aconteceu por volta de 1h20. O colaborador foi identificado como Adriano Alves Ferreira, 43. Ele foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a ViaMobilidade lamentou o falecimento do colaborador e informou que as circunstâncias do acidente seguem em apuração pelas autoridades competentes, com acompanhamento integral da concessionária.

O boletim de ocorrência aponta que Adriano realizava um procedimento de manutenção na linha férrea, conhecido como aterramento, no momento do acidente. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial de Santo Amaro, na zona sul da capital.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o resgate foi acionado, e o óbito constatado no local. A perícia também foi acionada, e o caso foi registrado como morte acidental relacionada a "deixar de cumprir as normas de segurança e higiene no trabalho".

Não é a primeira vez que mortes são registradas envolvendo a concessionária. Desde que a linha 9-esmeralda passou a ser administrada pela ViaMobilidade, em janeiro de 2022, ao menos três funcionários morreram após sofrer choques elétricos.

No dia 10 de março de 2022, um agente de manutenção da concessionária morreu após receber uma descarga elétrica enquanto fazia reparos em uma cabine primária de energia do sistema, na estação Pinheiros. A vítima era um trabalhador haitiano de 36 anos.

Já em novembro de 2025, um prestador de serviço de 29 anos morreu após sofrer um choque elétrico durante uma manutenção em um vagão no pátio Presidente Altino, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

A ViaMobilidade é formada pelo Grupo CCR e Ruas Invest Participações.

O Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana oficiou a ViaMobilidade Linhas 8 e 9, solicitando esclarecimentos sobre o falecimento do trabalhador.

O Sindicato também solicitou, em caráter de urgência, a realização de reunião com a empresa para tratar das condições de segurança operacional, dos protocolos de prevenção e das medidas necessárias para garantir a proteção à vida dos trabalhadores.

Em resposta, a ViaMobilidade já confirmou a realização de reunião de acompanhamento do Acordo Coletivo de Trabalho, com data ainda a ser definida.