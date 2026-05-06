RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A queda de uma égua em uma adutora do Sistema Rio das Velhas, na região centro-sul de Belo Horizonte, na segunda (4) provocou uma crise no abastecimento de água, deixando cerca de 700 bairros da capital e da região metropolitana sem fornecimento ao longo desta quarta-feira (6).

O caso mobilizou a Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) equipes técnicas e órgãos de fiscalização, além de gerar transtornos para milhares de moradores. A previsão é que o abastecimento de água seja normalizado até o final de quinta (7).

Segundo a Arsae-MG (Agência Reguladora de Água e Energia de Minas Gerais), uma fiscalização antecipada será realizada na estrutura da adutora para investigar como o animal conseguiu acessar a tubulação, verificar possíveis falhas na vedação e avaliar as condições de segurança do sistema.

A égua, chamada Amora, pertencia ao pedreiro Rodrigo Aparecido, 42, de acordo com a rádio Itatiaia. O animal, que estava prenha, caiu na tubulação durante um passeio na Vila Fazendinha, no Aglomerado da Serra. Rodrigo contou que caminhava com Amora e uma potra de cinco meses chamada Zafira quando o acidente aconteceu.

"Levei para dar um passeio, para a potrinha correr e esticar as pernas. Passei por cima de uma tampa e, quando me assustei, só escutei o barulho e ela caiu para dentro da tubulação", relatou à rádio.

Rodrigo contou que, com a ajuda de um amigo, tentou segurar a égua pela corda presa à cabeça do animal, mas o peso e a força da água impediram que conseguissem puxá-la de volta. A correnteza acabou arrastando Amora pela adutora.

Fragmentos do corpo do animal foram encontrados posteriormente pelas equipes da Copasa. A companhia informou que toda a água presente no trecho afetado foi descartada sem ser enviada para consumo. Em seguida, a rede passou por desinfecção química e testes laboratoriais para garantir a potabilidade da água antes da retomada do abastecimento.

A paralisação preventiva do sistema afetou cidades como Contagem, Nova Lima, Sabará, Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Raposos e Vespasiano. Em Belo Horizonte, bairros de diversas regiões ficaram sem água, ampliando os impactos para moradores, escolas, comércios e unidades de saúde.

De acordo com a Copasa, o bombeamento da ETA (Estação de Tratamento de Água) foi retomado ainda nesta quarta, e a expectativa é de que o abastecimento seja normalizado gradualmente ao longo do dia. Enquanto isso, hospitais e unidades de saúde seguem sendo atendidos por caminhões-pipa até a completa estabilização do sistema.