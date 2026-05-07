SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um surfista de 26 anos com o braço deslocado foi resgatado do mar nesta quarta-feira (6) em Maricá (RJ) por quatro guarda-vidas da Defesa Civil da cidade.

A vítima caiu enquanto praticava body surfe e o impacto de uma onda provocou a luxação, o que exigiu uma ação rápida dos socorristas.

Os guarda-vidas precisaram manter a vítima no mar por cerca de duas horas até a chegada de um agente habilitado para pilotar o jetski usado no resgate.

Dois amigos do surfista conseguiram sair do mar sozinhos.

O mar estava agitado na hora do incidente e os guardas precisaram do jetski para fazer a aproximação e retirar o rapaz da arrebentação.

Houve também a necessidade de cuidados extras para não agravar a lesão no braço.

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informou, por meio de nota, que a vítima recebeu atendimento pré-hospitalar na ambulância da corporação e em seguida foi encaminhada para um hospital.