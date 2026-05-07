SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira semana de maio passa com tempo seco e muito calor na região metropolitana de São Paulo, condição que deve permanecer até o próximo sábado (9), quando chegará uma frente fria com força para provocar chuvas e diminuir um pouco a temperatura.

A mudança do tempo já começa nesta quinta (7) na região Sul do país, com a passagem de um forte ciclone extratropical pela Argentina, seguindo em direção ao oceano Atlântico.

Os institutos de meteorologia afirmam que esse ciclone não deve afetar diretamente o Brasil, mas a massa de ar frio de origem polar associada a uma frente fria que o acompanha deve avançar com força sobre o país no fim de semana do Dia das Mães.

Segundo a Climatempo e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a frente fria já atuará em praticamente todo o Rio Grande do Sul nesta quinta, deixando o estado em alerta laranja, de perigo, para tempestades.

A previsão é de chuva de 30 a 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

No Sudeste, segundo Alexandre Nascimento, sócio-diretor e meteorologista da Nottus, a frente fria deve chegar com menos intensidade, mas ainda pode provocar mudanças no padrão do tempo. "Em São Paulo, as temperaturas seguem elevadas até sábado, com máximas próximas de 29°C, mas caem no domingo, quando a capital deve registrar mínima de 15°C e máxima de 23°C, com ventos fortes e possibilidade de chuva fraca. Semana que vem será fria", afirma Nascimento.

Nesta quinta na região metropolitana de São Paulo, de acordo com os dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, a presença da massa de ar seco vai garantir tempo estável, seco e com grande amplitude térmica. O instituto municipal pede atenção com a redução da umidade relativa do ar à tarde, com percentuais mínimos que se aproximam dos 30%.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), taxas de umidade abaixo dos 60% já são prejudiciais à saúde humana, principalmente, às crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

O CGE diz ainda que esta quinta será ensolarada e com termômetros em elevação na Grande São Paulo. No fim da tarde, a entrada da brisa marítima favorece o aumento de nuvens e a queda da temperatura. Mesmo assim, os termômetros devem marcar mínima de 17°C e máxima de 29°C.

Nesta quarta (6), a máxima registrada foi de 29,5°C às 16h na estação do Inmet no Mirante de Santana, na zona norte da capital. A mínima foi de 17,6°C às 6h.