SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tombamento de um carro-forte bloqueou a faixa expressa da Marginal Tietê por pouco mais de uma hora na manhã desta quinta-feira (7).
Tombamento aconteceu no sentido Ayrton Senna da pista, pouco após a Ponte das Bandeiras. O acidente foi pouco antes das 7h e a faixa expressa ficou totalmente bloqueada até as 8h.
A CET fez um desvio para que os motoristas da pista expressa sigam pela a pista local. Ainda assim, o trânsito ficou intenso na via.
Ninguém ficou ferido na ocorrência, segundo a Polícia Militar. A causa do tombamento não foi informada até o momento. O UOL buscou a Brinks, empresa responsável pelo carro-forte, e aguarda retorno sobre o assunto.