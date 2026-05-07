SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A linha 15-Prata, do Metrô, opera com falha desde o início da manhã desta quinta-feira (7) em São Paulo.

Os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações. O problema ocorreu no sistema de abertura e fechamento das portas de plataforma da estação Oratório.

As portas estão sendo abertas de forma manual. Segundo o Metrô, trata-se de uma estratégia operacional para "assegurar a continuidade do serviço".

Ainda não há previsão de normalização. "A Companhia pede desculpas pelo transtorno aos passageiros", escreveu em nota.