SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma jovem de 19 anos morreu após ser atropelada na noite de terça (5) por um caminhão em Jacupiranga (SP).

Joyce Akemi Santana Muraoka estava em um ponto de ônibus quando foi atingida. O acidente ocorreu na rodovia José Edgard Carneiro (SP-193), no bairro Lajeado.

Além dela, um homem de 44 anos, que também estava no local, ficou ferido. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), os dois foram socorridos, mas Joyce não resistiu aos ferimentos. Já ele foi internado.

O motorista do veículo fugiu do local. Ainda conforme a polícia, um passageiro do caminhão foi detido e encaminhado à delegacia de Eldorado, onde foi ouvido e liberado.

Ainda não há informações de que o suspeito tenha sido preso e nem do que causou a batida. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Ponto de ônibus ficou completamente destruído. Imagens da região mostraram ainda que o caminhão caiu em uma área de mata ao lado da rodovia, também tendo ficado com a carroceria destruída.

Joyce fazia administração no Centro Universitário do Vale do Ribeira. Em publicação nas redes sociais, a instituição lamentou a morte da aluna: "Que sua memória permaneça viva através das lembranças e do carinho que deixou em cada coração".

Velório da vítima começou na noite de ontem, às 18h em Eldorado. Já o sepultamento terá início hoje às 9h.