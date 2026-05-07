SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Maranhão pediu a prisão da empresária Carolina Sthela Ferreira dos Anjos, suspeita de torturar uma trabalhadora doméstica dentro de casa, na Grande São Luís.

Pedido de prisão preventiva de Carolina foi feito na noite de ontem pelo delegado Walter Wanderley. O UOL buscou o Tribunal de Justiça do Maranhão para saber se o pedido foi aceito e aguarda retorno sobre o assunto.

No entendimento da polícia, a mulher cometeu tentativa de homicídio qualificado. Um segundo suspeito, que teria usado uma arma para ameaçar a vítima, também é investigado.

De acordo com o delegado, policiais procuraram Carolina na casa dela, mas não encontraram ninguém no local ontem. A advogada responsável pela defesa da mulher negou que ela estivesse foragida e disse, na tarde de ontem, que a empresária não foi convocada para ir até a delegacia.

Empresária reconhece que cometeu "alguns excessos", diz advogada. Na noite de ontem, a criminalista Nathaly Moraes afirmou que a suspeita não está foragida e que ambos se colocaram à disposição da Justiça para prestar os esclarecimentos legais. "Ela não está se eximindo da responsabilidade de responder civil e criminalmente pelos danos que possa ter cometido", disse.

Carolina Sthela Ferreira é suspeita de espancar uma trabalhadora doméstica de 19 anos dentro da própria casa. Segundo o boletim de ocorrência, ela desconfiou que a mulher roubou um anel e chamou um amigo armado para ameaçar a vítima.

O caso aconteceu em 17 de abril em Paço do Lumiar, na região metropolitana de São Luís. Vítima e testemunha foram ouvidas, informou a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão em nota enviada ao UOL ontem.

Após o crime, Carolina enviou áudios contando como planejou e executou a tortura da vítima. A veracidade do áudio foi confirmada à TV Difusora pelo delegado Walter Wanderley, que disse que usou algumas das falas da suspeita como motivação para o pedido de prisão preventiva.

"Ela [a vítima] disse que foi chamada pela patroa para limpar a cozinha porque a patroa ia receber uma visita. A visita foi um conhecido com um revólver em punho, que deu uma coronhada nela", disse Walter Wanderley, delegado responsável pelo caso, à TV Record.

Exame de corpo de delito da vítima confirmou a agressão, segundo a polícia. A vítima disse que acertou um serviço na casa da suspeita por um mês, para fazer o enxoval do bebê.

Governador do Maranhão lamentou o caso e disse que está "em contato com a vítima" para prestar apoio. Em publicação nas redes sociais, Carlos Brandão (sem partido) afirmou que o caso "é grave, que não pode ficar impune".