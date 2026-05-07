SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No norte da Tanzânia, na África, um lago de aparência avermelhada e águas extremamente alcalinas se tornou alvo de fascínio mundial após imagens impressionantes mostrarem aves e morcegos com aparência de "estátuas de pedra". O cenário quase sobrenatural transformou o Lake Natron em um dos lugares mais curiosos do planeta.

As fotografias viralizaram principalmente após o lançamento do livro "Across the Ravaged Land", do fotógrafo Nick Brandt, publicado em 2013. Nas imagens, animais aparecem endurecidos e cobertos por substâncias esbranquiçadas, dando a impressão de terem sido petrificados instantaneamente.

Apesar da aparência assustadora, cientistas afirmam que o fenômeno é bem diferente do que muitos imaginam.

O Lago Natron é considerado um lago alcalino extremo. Segundo reportagens da revista Live Science e informações divulgadas pela Nasa, o pH da água pode chegar a 10,5, além de apresentar alta concentração de sais minerais e temperaturas elevadas.

Composição química acontece por causa da intensa atividade vulcânica da região. Minerais como carbonato de sódio são levados até o lago por fontes termais e cinzas vulcânicas do vulcão Ol Doinyo Lengai.

Além disso, as temperaturas podem ultrapassar 40°C em algumas áreas rasas, criando um ambiente hostil para muitos animais.

NÃO VIRAM PEDRA INSTANTANEAMENTE

Fotos deram origem ao mito de que qualquer animal que toca a água se transforma imediatamente em pedra. Mas isso não acontece. Segundo o National Geographic, os corpos dos animais acabam preservados pelos sais minerais presentes no lago após a morte.

O processo cria uma espécie de "mumificação", responsável pela aparência rígida e calcificada. O próprio Nick Brandt explicou que encontrou os corpos já preservados nas margens do lago e os reposicionou para fotografá-los em poses dramáticas.

"Eu peguei essas criaturas exatamente como as encontrei na margem e as coloquei em posições 'vivas'", disse Nick Brandt, no livro Across the Ravaged Land.

Brandt afirmou ainda que "ninguém sabe exatamente" como as espécies morrem. "Mas parece que a natureza extremamente reflexiva da superfície do lago os confunde", disse ele em entrevista reproduzida pela revista New Scientist.

Um dos maiores berçários de flamingos do planeta. Apesar da fama assustadora, o Lago Natron abriga vida em abundância. O local é considerado um dos principais pontos de reprodução do flamingo-pequeno na África.

Durante a estação seca, milhões de flamingos utilizam pequenas ilhas salinas para construir ninhos protegidos de predadores naturais. Microrganismos adaptados ao sal extremo também ajudam a produzir os tons avermelhados e rosados que deixam o lago ainda mais impressionante visto do alto.

Cientistas alertam que o equilíbrio ecológico do Lago Natron é extremamente delicado. Projetos industriais e mudanças ambientais podem ameaçar diretamente a reprodução dos flamingos e a dinâmica natural do lago.

Mesmo com a aparência quase sobrenatural, o Lake Natron continua despertando interesse científico por causa de suas condições extremas. Segundo a Nasa, algumas espécies conseguem sobreviver nas águas altamente alcalinas e salgadas do lago, incluindo microrganismos adaptados ao sal extremo e peixes resistentes ao ambiente hostil. O cenário incomum ajuda a transformar o local em um dos ecossistemas mais curiosos e misteriosos da África.