PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga uma mulher suspeita de matar um cachorro com uma picareta em Porto Alegre.

Ela foi presa em flagrante sob suspeita de maus-tratos na segunda-feira (4), após a polícia receber um vídeo do ataque, que teria ocorrido em novembro de 2025. As imagens foram captadas pelas câmeras de segurança da própria casa e estavam armazenadas em nuvem.

A reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por e-mail na manhã desta quarta-feira (6) para obter mais informações sobre a defesa da suspeita e aguarda manifestação do órgão.

De acordo com a 15ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, responsável pela investigação, o vídeo foi descoberto pelo ex-companheiro da mulher.

Ele estaria buscando imagens para se defender de uma medida protetiva solicitada por ela no dia 15 de abril.

Após a denúncia, a polícia pediu a prisão preventiva da mulher no dia 29 de abril, e o Ministério Público se manifestou a favor. Entretanto, o Judiciário negou o pedido e autorizou apenas o cumprimento de busca e apreensão na casa da mulher, na zona leste da capital gaúcha.

No local, 35 animais foram recolhidos sob suspeita de más condições de alimentação e cuidados. Segundo a polícia, eles estavam acorrentados e mantidos no escuro, sem acesso a água e comida.

Ao todo, sete cães, três cavalos, um gato e 24 galinhas foram levados para um abrigo municipal após veterinários da prefeitura constatarem maus-tratos.

A suspeita foi liberada provisoriamente na terça-feira (5), após o juiz determinar a aplicação de medidas cautelares.

Na terça-feira (5), manifestantes da causa animal se reuniram em frente ao Nugesp (Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional), onde ocorreu a audiência de custódia, segurando faixas e pedindo justiça pelo cão e punição para a tutora.

A audiência de custódia analisou somente o caso de maus-tratos aos animais, enquanto o ataque com picareta é alvo de procedimento próprio e independente.