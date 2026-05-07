A produção brasileira Como Nascem os Heróis 1ª temporada, exibida pela, está na disputa do 25º Prêmio Grande Otelo. Considerada uma das maiores honrarias do audiovisual nacional, a premiação é organizada pela Academia Brasileira de Cinema. A obra segue para avaliação no primeiro turno de votação, fase na qual os sócios da Academia definem os títulos que avançam para a etapa decisiva. A cerimônia de premiação está marcada para 4 de agosto, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Assista à série Como Nascem os Heróis no TV Brasil Play

Composta por 10 episódios, a série investiga a construção histórica e simbólica dos personagens inscritos no Livro de Aço de Heróis e Heroínas da Pátria, no Panteão da Pátria, em Brasília (DF). A produção propõe um diálogo crítico sobre as biografias de figuras como Zumbi dos Palmares, Anita Garibaldi e Getúlio Vargas, utilizando uma linguagem ágil que mescla reflexão histórica, humor e ironia. A produção é da Pavirada Filmes (DF) em parceria com Quartinho Produções (DF) e O Par (SP). A apresentação é de Rita von Hunty, persona drag criada pelo ator, professor e youtuber Guilherme Terreri.

A presidenta da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino, afirma que a presença de uma obra exibida pela TV Brasil na disputa do Prêmio Grande Otelo reforça o compromisso institucional em oferecer conteúdos que aliam rigor crítico e excelência técnica. Como Nascem os Heróis combina força estética e densidade de pesquisa histórica com linguagem acessível que convida o público a olhar o Brasil sob novas perspectivas, em alinhamento com os princípios da comunicação pública, diz.

O Prêmio Grande Otelo 2026 contou com 287 inscrições, entre 162 longas-metragens 82 filmes de ficção, 59 documentários, 7 filmes do gênero infantil, 4 longas de animação e 10 ibero-americanos indicados pelas Academias que fazem parte da Fiacine (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas); 59 curtas-metragens 21 de ficção, 26 documentários e 12 de animação; e 66 séries 24 de ficção, 34 documentários e 8 de animação. Todos os títulos registrados podem ser conferidos no site da Academia Brasileira de Cinema.

Ao todo, 2.140 profissionais estão concorrendo nesta edição. No evento de agosto, serão anunciados 32 prêmios para longas-metragens, curtas-metragens e séries brasileiras: 31 produções serão escolhidas pelo amplo júri formado por profissionais associados à Academia Brasileira de Cinema, além do disputado Grande Otelo de Melhor Filme pelo Júri Popular, escolhido pelo público por meio de votação aberta realizada no site da Academia. Concorrerão ao voto popular os cinco finalistas das categorias Melhor Longa-metragem Ficção, Melhor Longa-metragem Comédia e Melhor Longa-metragem Documentário.

O Prêmio Grande Otelo conta com o apoio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, por meio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria Municipal de Cultura, e tem apuração e acompanhamento da PwC Brasil.

Ficha técnica

Estado: Distrito Federal

Produção: Maíra Carvalho Quartinho Direções Artísticas; Camilo Cavalcanti e Viviane Mendonça O Par e Iberê Carvalho

Direção Geral: Iberê Carvalho

Direção: Iberê Carvalho e Marcelo Diaz

Roteiro/Escrito por: Rafaela Camelo

Canal Exibidor: TV Brasil

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