apresenta, neste domingo (10), uma programação especial em homenagem ao Dia das Mães.. Em seguida,. As edições serão transmitidas na(11.780KHz e 6.180KHz OC),(FM 96,1 MHz),(AM 980 Khz) e emissoras parceiras.

O especial do Natureza Viva terá entrevista com Jota Barbosa, fotógrafo, produtor cultural e que realiza visitas guiadas na cidade de Afuá, na Ilha do Marajó, no Pará. Ele vai falar sobre uma sumaúma que chama a atenção pelo porte e pela importância simbólica para quem visita a região. A árvore tem uma altura comparada à do maior prédio da capital do Amapá e é apelidada de Muralha da Amazônia, com aproximadamente 60 metros de altura e raízes expostas de grande porte.

A programação também contará com a participação do cantor e compositor Nilson Chaves, que vai apresentar um repertório musical em homenagem às mães da Amazônia. O especial reúne ainda outras vozes ligadas à natureza e à defesa ambiental, entre elas Antônia Oliveira, que vive em Carlinda, em Mato Grosso, no assentamento denominado Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS).

Na sequência, o Ponto de Encontro reforça a tradição de interação com o público. A atração recebe mensagens de ouvintes que desejam prestar homenagens, retomar contatos ou simplesmente enviar uma saudação especial às mães. Os interessados poderão participar pelo WhatsApp da Rádio Nacional da Amazônia, no número (61) 99674-1568, pelo contato direto com o estúdio da Rádio Nacional, no telefone (61) 3799-5470, ou ainda pela Ouvidoria da EBC.

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No ar de segunda a domingo, das 10h às 12h, o Ponto de Encontro reúne recados, músicas e histórias compartilhadas pelos ouvintes. Ao longo da trajetória, o programa já registrou relatos de reencontros, novas amizades, casamentos e mensagens que aproximam pessoas em diferentes regiões do país.

Sobre a Rádio Nacional

A emissora pública faz 90 anos em 2026. A marca está na história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional do Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.

Serviço

Natureza Viva Especial Dia das Mães

Domingo (10), a partir das 9h, no horário de Brasília (DF), nas seguintes emissoras: Rádio Nacional da Amazônia (11.780KHz e 6.180KHz OC), Rádio Nacional do Alto Solimões (FM 96,1 MHz), Rádio Nacional de Brasília (AM 980 Khz) e parceiras.

Ponto de Encontro Especial Dia das Mães

Domingo (10), a partir das 10h, no horário de Brasília (DF), nas seguintes emissoras: Rádio Nacional da Amazônia (11.780KHz e 6.180KHz OC), Rádio Nacional do Alto Solimões (FM 96,1 MHz), Rádio Nacional de Brasília (AM 980 Khz) e parceiras.

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Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz

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Dia das mãe | Rádio Nacional