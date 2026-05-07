Um estudo divulgado nesta quinta-feira (7) detalhou as causas que resultaram na maior tragédia climática enfrentada pelo estado do Rio Grande do Sul, em 2024.

Após dois anos do desastre, os pesquisadores mapearam eventos gatilho, identificaram as condições inseguras, as causas raiz e as pressões dinâmicas em um diagnóstico da cadeia de produção de risco.

O documento também aponta caminhos para diminuir exposição e vulnerabilidade nas cidades brasileiras.

O estudo Entendendo a Construção do Risco: causas raiz do desastre climático de 2024 no Rio Grande do Sul foi desenvolvido pelo World Resources Institute Brasil (WRI) com a participação de pesquisadores de universidades gaúchas.

Buscamos entender as fragilidades que culminaram nesse desastre e propor uma discussão sobre as decisões e políticas que vão prevenir desastres futuros e promover um desenvolvimento resiliente, explica Henrique Evers, um dos autores do estudo.

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De acordo com a coordenadora de Adaptação Urbana do WRI Brasil, Lara Caccia, o estudo dimensionou o desastre que teve como gatilho o extremo climático, mas foi resultante de um processo histórico de construção do risco, a partir de fatores sociais, econômicos e de governança.

Esses fatores amplificaram os impactos das chuvas intensas, explica.

Foram classificadas em quatro categorias, as 11 causas raiz, que se relacionam com as 20 pressões dinâmicas, gerando condições inseguras para o desastre, que associadas amplificaram o risco e a vulnerabilidade.

Confira as causas raiz nas quatro categorias:

Desenvolvimento urbano e rural

- Modelo de ocupação territorial pouco resiliente

Condições físicas e ambientais

- Variabilidade do clima

- Condições geomorfológicas e hidrológicas favoráveis ao desastre

Condições socioeconômicas

- Negacionismo climático

- Desigualdade socioeconômica e concentração de riqueza

- Falta de cultura de prevenção

Governança

- Modelo de desenvolvimento que prioriza a economia sobre pautas ambientais e sociais

- Arcabouço legal negligenciado para gestão de riscos

- Falta de priorização política da agenda socioambiental

- Insuficiência da governança para lidar com a questão climática entre os níveis de gestão

- Dualidade entre público e privado

Na prática, uma causa raiz como modelo de ocupação territorial pouco resiliente gera pressões dinâmicas como expansão urbana descontrolada, especulação imobiliária ou desigualdades socioespaciais, por exemplo.

Esses fatores, comuns a outros cenários de desastres climáticos, destacam, sobretudo, o papel das decisões humanas e institucionais em gerar e disseminar socialmente o risco ao longo do tempo, destaca o relatório.

Para os pesquisadores, o fato de muitos desses riscos estarem presentes em todos os municípios afetados, reforça a necessidade de articulação e integração multirregional além das capacidades municipais, com a atuação de instâncias que podem, por exemplo, ser associadas às bacias hidrográficas.

A partir desse mapeamento, os pesquisadores concluíram que para tornar cidades mais resilientes é preciso ir além dos investimentos em infraestrutura, sendo necessário o fortalecimento da governança em diferentes níveis de governo, articulação e integração do planejamento, consolidação de uma cultura de prevenção e a priorização de grupos vulnerabilizados.

Se o risco foi construído historicamente, a resiliência também pode ser construída por meio de novas escolhas de desenvolvimento, avalia Lara Caccia.

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Chuvas | Enchente | Enxurrada | Rio Grande do Sul | tragédia climática