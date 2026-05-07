RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um forte vendaval atingiu Santana do Livramento, município gaúcho na fronteira com o Uruguai, nesta quinta-feira (7) e provocou uma série de estragos. A ventania derrubou a turbina de um aerogerador no Parque Eólico Cerro Chato, além de causar destelhamentos, queda de árvores e postes e interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes pontos da cidade.

Segundo o último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgado no fim da manhã desta quinta, Santana do Livramento registrou rajadas de vento de 64,4 km/h nas últimas 12 horas.

O relatório também aponta danos em pelo menos 45 residências, além de quedas de árvores e galhos e falta de energia em vários pontos do município.

No Parque Eólico Cerro Chato, a estrutura de uma das torres de geração de energia ficou tombada no chão. Não há informação de feridos. Segundo a imprensa local, técnicos e equipes responsáveis pelo parque devem ainda avaliar o estrago e identificar possíveis danos em outras unidades do complexo.

A rodoviária da cidade foi atingida pelo temporal e teve parte do teto da área de compra de passagens destruída. O espaço precisou ser desativado temporariamente, e os ônibus passaram a operar a partir da garagem de uma das empresas de transporte.

Também houve bloqueios em ruas e trechos da BR-158, principal acesso ao município, devido à queda de vegetação. Diante dos riscos provocados pela tempestade, a prefeitura cancelou as aulas da rede municipal nesta quinta-feira.

Em alerta à população, a Defesa Civil municipal orientou os moradores a evitarem sair de casa e manterem portas e janelas fechadas, principalmente estruturas de vidro ou mais leves. O órgão também advertiu sobre o risco de choque elétrico causado por fios energizados caídos nas ruas.

A falta de energia afetou serviços públicos e unidades de saúde. A Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento informou que passou a operar com gerador. Cirurgias eletivas foram suspensas temporariamente e equipamentos de raio-X e tomografia ficaram fora de funcionamento.

O hospital pediu que o pronto-socorro seja procurado apenas em casos de urgência e emergência.

As unidades de saúde do município também relataram interrupções nos atendimentos devido à falta de energia elétrica.

A prefeitura ainda pediu uso consciente da água, já que os sistemas de bombeamento podem ser afetados pelas quedas no fornecimento de luz.

Segundo a Climatempo, as tempestades foram provocadas pela atuação de uma frente fria associada à formação de um ciclone entre a costa da Argentina e o Uruguai.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para risco de rajadas de vento de até 100 km/h em cidades das regiões da Fronteira Oeste, Campanha e Região Central do Rio Grande do Sul.

Já a Defesa Civil estadual classificou como alto o risco para destelhamentos, chuva intensa e queda de granizo até o fim da tarde desta quinta-feira.

O boletim estadual também registrou ocorrências em Santa Maria, onde cinco residências e uma escola tiveram danos nos telhados. Um idoso ficou ferido após ser atingido por um galho de árvore e foi encaminhado a uma unidade de saúde com escoriações leves.