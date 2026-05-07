CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O ginecologista e ex-deputado estadual Felipe Lucas, 81, foi preso em Curitiba nesta quarta-feira (6) sob suspeita de abusar sexualmente de uma paciente de Teixeira Soares (PR) que estava em trabalho de parto, segundo a Polícia Civil paranaense. A prisão é preventiva (sem prazo determinado).

Procurada pela reportagem nesta quinta-feira (7), a defesa do médico disse em nota que "entende que é uma prisão ilegal, sob alegação completamente falsa e de um fato que se encontra prescrito". "Dr. Felipe vai provar no processo sua inocência", diz a nota do escritório Fabrizzio, Camila & Eliza Sociedade de Advogados.

Segundo o delegado Rafael Nunes Mota, a prisão foi autorizada pela Justiça Estadual com parecer favorável do Ministério Público.

Mota afirmou através da assessoria de imprensa da polícia que "o pedido de prisão ocorreu após a vítima ter ido à delegacia relatar um suposto abuso que teria sofrido por aproximadamente cinco minutos quando ela estava entrando em trabalho de parto".

Segundo a defesa de Felipe Lucas, o caso é de 2011 e já estaria prescrito. A polícia não comentou.

A vítima teria procurado a delegacia recentemente após saber, em abril, que o médico havia sido acusado pelo Ministério Público de cometer crime de violação sexual mediante fraude contra uma paciente de 24 anos. O Ministério Público informou que o processo é sigiloso.

Procurado pela Folha nesta quinta, o CRM-PR (Conselho Regional de Medicina do Paraná) informou em nota que foi instaurado procedimento sindicante para apurar as denúncias contra o médico. Se forem comprovadas violações a regras éticas, as sanções previstas vão desde advertência até cassação do exercício profissional.

O CRM reforçou ainda que os processos éticos tramitam no Conselho de forma independente de outras esferas jurídicas, como a cível e a criminal. "Caso eventual decisão judicial estabeleça a suspensão ou cassação do exercício profissional, o Conselho reitera que respeitará e cumprirá rigorosamente todas as determinações legais", pontuou.

Nas décadas de 1980 e 1990, Felipe Lucas foi vereador e prefeito de Irati, no centro-sul do Paraná, onde ele mora. Ele também exerceu mandato como deputado estadual, como titular e suplente, em três períodos, entre os anos de 2004 e 2014.

A última eleição que disputou foi em 2020, quando não conseguiu se eleger vice-prefeito de Irati pelo Cidadania, em chapa encabeçada pelo PSD. Natural de Rio Azul (PR), ele recebeu o título de cidadão honorário de Irati em dezembro de 2024.