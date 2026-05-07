SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A previsão do tempo divulgada pela Climatempo indica que há chance de nevar (ou de ter chuva congelada) em alguns pontos do Brasil já neste fim de semana.

Fenômeno pode ocorrer na primeira onda de frio do ano. Segundo a Climatempo, uma massa de ar polar vai derrubar as temperaturas de forma rápida no centro-sul do Brasil, deixando noites e madrugadas bem frias. O instituto diz ainda que "há pequena possibilidade" de ocorrer precipitação invernal em pontos acima de 1.500 metros de altitude em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A queda de temperatura será acentuada e rápida, com noites e madrugadas bastante frias em grande parte do centro-sul do país.

Entre a noite de sábado (9) e a madrugada de domingo (10), há pequena possibilidade de precipitação invernal (chuva congelada ou neve) nas áreas mais elevadas da serra do RS e de SC, acima de 1500 metros. Climatempo

Evento também marca a primeira friagem do ano em outros estados. Acre, Rondônia e sul do Amazonas estão no mapa. O cenário pode trazer impactos relevantes, inclusive com possibilidade de novos recordes de frio, segundo a Climatempo.

Há previsão de rajadas de até 70 km/h no sul e no litoral sul do Rio Grande do Sul no sábado. Essa ventania pode atingir até75 km/h em áreas litorâneas. Ventos entre 40 km/h e 50 km/h são esperados em Mato Grosso do Sul, no extremo oeste de São Paulo e no sul de Mato Grosso.

Sul e o litoral sul do Rio Grande do Sul ainda podem ter rajadas perto de 60 km/h no domingo. Ventos frios de 40 km/h a 50 km/h podem atingir Mato Grosso do Sul, oeste/noroeste/sul de Mato Grosso, Rondônia e leste do Acre.

A cidade de São Paulo deve registrar queda de temperatura a partir de domingo (10). Para o Dia das Mães, de acordo com a Meteoblue, também há previsão de chuva. Entre segunda-feira, 11, e terça-feira, 12, os termômetros ainda permanecem baixos na capital paulista. No sábado (9), a máxima esperada, segundo a Meteoblue, ainda é de 29ºC.

VEJA A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA PARA SP, SEGUNDO A METEOBLUE

Sexta-feira: entre 21ºC e 29ºC;

Sábado: entre 19ºC e 29ºC;

Domingo: entre 12ºC e 18ºC;

Segunda-feira: entre 12ºC e 16ºC;

Terça-feira: entre 13ºC e 20ºC;

Quarta-feira: entre 15ºC e 27ºC.