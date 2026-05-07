SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais civis atingiram uma criança de 6 anos com um tiro durante uma operação que tentava prender o pai dela sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

O caso ocorreu na noite de quarta-feira (6). O homem, de 28 anos, já era investigado por suposta ligação com o tráfico de drogas.

A Polícia Civil recebeu uma denúncia que poderia levar a uma prisão em flagrante e decidiu fazer uma operação por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

O homem foi acompanhado ao sair de casa. A polícia o flagrou recebendo uma encomenda de drogas. O homem fugiu da abordagem e teria atropelado uma policial civil que estava a pé enquanto participava do cerco, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Em razão disso, os agentes atiraram contra o veículo. Os agentes conseguiram abordá-lo e encontraram tijolos de maconha e a filha dele, uma menina de 6 anos, ferida no banco do traseiro.

A menina foi atingida por um disparo no braço. Ela foi socorrida e levada ao Hospital da Criança, onde permanece internada, estabilizada e sem risco de vida, conforme a pasta da segurança.

O homem foi encaminhado ao Deic e preso. A Corregedoria da Polícia Civil investiga as circunstâncias da abordagem.

A policial atropelada não teve ferimentos graves.