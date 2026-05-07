SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um adolescente foi apreendido nesta quarta-feira (6) sob suspeita de agredir um morador de rua em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Ele foi encaminhado à Fundação Casa. O ataque aconteceu em 22 de abril na rua Bartira e foi gravado por câmeras de segurança.

A internação foi pedida em investigação conduzida pelo 77º DP (Santa Cecília) e atendida pela Vara da Infância e Juventude da capital. A reportagem não identificou quem atua na defesa do adolescente.

A gravação mostra o sem-teto sentado na calçada quando duas pessoas em uma motocicleta se aproximam. Um deles aponta o celular na direção da vítima, como se estivesse em uma ligação. Na sequência, os dois agridem o homem com socos e chutes.

Em certo momento, a vítima parece desmaiar. Com ele caído na calçada, a dupla sobe na moto e vai embora.

A cena foi acompanhada por pessoas que passavam a pé e de carro pela rua naquele momento, sem que houvesse intervenção. O socorro foi acionado na sequência, mas o estado de saúde do homem não foi informado.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) disse que um homem também foi identificado e que demais diligências seguem em andamento para a localização e identificação de outros envolvidos, bem como para o total esclarecimento dos fatos.