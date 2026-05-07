SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte, com sete ocupantes, fez um pouso de emergência em um rio no município de Jordão, no interior do Acre, na manhã desta quinta-feira (7). Não houve feridos.

O avião é um monomotor EMB-720C, fabricado pela Neiva (subsidiária da Embraer) em 1980, conhecido como Minuano.

Segundo registros na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o avião pertence à empresa Dugomes Air Táxi Aéreo Ltda.

Procurada por mensagem em sua conta no Instagram, a empresa não respondeu. O avião foi comprado em 4 de março de 2022, também conforme o site da agência regulatória.

A aeronave tinha capacidade máxima de ocupação, com piloto e seis passageiros, e teria sofrido uma pane no motor. O piloto teria tentado um pouso de emergência no rio Taracuá.

A aeronave decolou de Jordão com destino a Tarauacá. Depois de aproximadamente 20 minutos de voo, o piloto teria percebido o problema e tentado voltar. Ele realizou o pouso de emergência às margens do rio, na comunidade isolada de Duas Nações, e a aeronave acabou na água.

Um vídeo feito por um morador mostra o avião parcialmente encoberto pela água, com passageiros em cima da aeronave -eles foram resgatados de barco.

Em nota, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), afirma que investigadores do Seripa sete (Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), com sede em Manaus (AM), foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência.

"Durante a ação inicial, profissionais aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação", diz trecho da nota.

De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro, da Anac, a situação da aeronave era normal e ela tinha autorização para fazer táxi aéreo. O monomotor só poderia realizar voos diurnos.

O avião é semelhante ao EMB-721C, que na segunda-feira (4) bateu em um prédio após decolar em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Cinco pessoas estavam na aeronave, segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. O piloto Wellinton Oliveira, 34, e o passageiro Fernando Moreira Souto, 36, morreram no local. Souto é filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), Nilo Souto (PDT).

Leonardo Berganholi Martins, 50, chegou a ser socorrido com vida, mas morreu após dar entrada no Hospital de Pronto-Socorro João 23.

Segundo o Painel Sipaer, da Aeronáutica, 20 pessoas morreram em 65 acidentes aéreos neste ano no Brasil.