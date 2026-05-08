SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza foi preso no fim da noite desta quinta-feira (7) pela Polícia Militar em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

A prisão, informada pela PM, foi realizada por agentes do 25º Batalhão. O jogador foi levado para a 127ª DP, em Búzios.

Há dois meses ele era considerado foragido pelo Tribunal de Justiça do Rio, pois não se apresentou após revogação da liberdade condicional em março deste ano.

Bruno foi condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, mãe de um de seus filhos. Apenas quatro dias após receber liberdade condicional em fevereiro, o goleiro viajou ao Acre sem autorização prévia, segundo o juiz Rafael Estrela Nóbrega, que revogou o benefício.

De acordo com a Vara de Execuções Penais, o jogador deixou o Rio de Janeiro em 15 de fevereiro deste ano, após ser contratado pelo Vasco-AC. Ele chegou a iniciar treinamentos com o clube em fevereiro, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e participou de uma partida da equipe.

"As condutas do apenado devem ser encaradas como descaso no cumprimento do benefício que lhe foi concedido", escreveu o juiz Rafael Estrela Nóbrega na decisão.