SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidatos ao vestibular do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) têm até domingo (10) para solicitar isenção da taxa de inscrição do concurso de admissão de 2027. O pedido deve ser feito pela internet, com envio de documentos comprobatórios. O resultado será divulgado em 22 de maio.

A isenção é integral e destinada a candidatos de famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo, além de doadores de medula óssea cadastrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Para solicitar o benefício, o candidato precisa preencher o formulário disponível no site do vestibular do ITA e anexar os documentos exigidos até o fim do prazo. Entre eles estão CPF, RG, comprovante de escolaridade e documentação que ateste a condição para isenção.

Além disso, para concorrer a uma vaga no instituto, é necessário ser brasileiro nato e ter até 23 anos até 31 de dezembro de 2026.

De acordo com as instruções no site do ITA, não será possível alterar ou complementar informações após o envio. Solicitações com documentação incompleta ou inconsistente serão desconsideradas. Também cabe ao instituto verificar a veracidade das informações prestadas.

A concessão da isenção não garante inscrição automática no vestibular. Mesmo com o benefício aprovado, o candidato deve se inscrever posteriormente no processo seletivo, conforme edital próprio.

Podem participar candidatos que já concluíram o ensino médio ou que estejam no terceiro ano em 2026, desde que finalizem o curso antes da matrícula.

A seleção é dividida em três fases. A primeira tem prova objetiva de física, inglês, matemática e química. A segunda inclui questões discursivas dessas disciplinas, além de português e redação. A terceira etapa é a inspeção de saúde, que avalia as condições físicas exigidas para o CPOR.

Candidatos que obtiverem a isenção, mas não comparecerem a qualquer fase do processo seletivo, ficam impedidos de solicitar o benefício na edição seguinte. Em caso de fraude ou informações falsas, o edital prevê desclassificação e outras sanções, inclusive penais.