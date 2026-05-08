SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira frente fria do mês de maio deve chegar com força ao estado de São Paulo neste fim de semana, mudando o tempo seco e quente que vem fazendo na região nos últimos dias. A alteração, porém, só deve ocorrer entre sábado (9) e domingo (10), o Dia das Mães.

De acordo com a previsão dos meteorologistas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a madrugada desta sexta-feira (8) deverá ter temperatura mínima de 20°C e amanhecer com sol entre poucas nuvens.

No decorrer do dia, haverá elevação da temperatura até os 29°C. Os percentuais mínimos de umidade do ar devem ficar próximos a ligeiramente abaixo dos 42%, sem previsão de chuva.

No sábado, ocorrerá a condição pré-frontal, ou seja, o clima que antecede a chegada da frente fria vai manter as temperaturas elevadas.

"O vento predominante será de Norte/Noroeste, portanto, mais quente, o que deverá favorecer a elevação das temperaturas", comenta o técnico em meteorologia do CGE, Adilson Nazário.

Como no dia anterior, a temperatura mínima deve ser de 20°C na madrugada e máxima de 29°C à tarde, também com o ar seco.

Mas na noite de sábado o cenário já começa a mudar na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Climatempo, a chegada da frente fria já pode provocar chuva fraca.

No domingo, o tempo muda de vez sob a influência da frente fria. A previsão do CGE municipal é de chuva fraca, mas constante ao longo do dia. A principal alteração vai ser uma queda acentuada da temperatura, devido a uma massa de ar de origem polar que segue a frente fria.

A expectativa é que nesse dia ocorra a máxima invertida, com a temperatura mais alta ainda na madrugada e o esfriamento nas horas seguintes. A previsão é de mínima de 14°C e máxima de apenas 21°C.

"Esta frente fria vai trazer chuva e, especialmente, uma queda de temperatura muito acentuada para os estados do Sul, parte do Sudeste (inclui São Paulo), do Centro-Oeste e do Norte do Brasil", diz Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo.

Nos dias seguintes, a tendência é de que os termômetros continuem exibindo marcas mais baixas. O CGE destaca que a segunda-feira (11) tem a expectativa de temperatura máxima mais baixa do ano na capital, com apenas 18°C. A mínima pode marcar 13°C.

Alexandre Nascimento, sócio-diretor e meteorologista da Nottus, explica que greande parte do país sofrerá os efeitos da frente fria e da massa de ar polar, provocados por um ciclone extratropical formado na Argentina e que se desloca para o oceano Atlântico.

"O intenso ciclone extratropical da frente vai ajudar a impulsionar a massa de ar frio sobre o centro-sul do Brasil e também até o sul da amazônia. No sábado, notamos a chegada do ar frio já em áreas de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. No domingo, os ventos mais frios devem alcançar também áreas do Norte, provocando evento de friagem no Acre e em Rondônia", prevê Nascimento.

Pegorim, da Climatempo, por sua vez, destaca as fortes rajadas de vento que devem acompanhar a frente fria.

"Uma acentuada queda da pressão atmosférica na costa da Argentina vai criar uma diferença de pressão atmosférica muito grande, numa área relativamente pequena, gerando ventos moderados a fortes em áreas do centro-sul do Brasil. Essas rajadas de vento poderão ocorrer até o dia 10, mesmo sem a ocorrência de chuva. É o que chamamos de 'rajadas secas', diz a meteorologista.

Devido a esse cenário, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja, de perigo, para vendaval em grande parte do Rio Grande do Sul nesta sexta. O órgão prevê ventos variando de 60 km/h a 100 km/h, o que gera risco de quedas de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.