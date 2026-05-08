SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma bomba caseira explodiu em uma escola pública de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e deixou ao menos oito alunos feridos na manhã desta sexta-feira (8).
Explosão ocorreu no Ciep Lasar Segall, no bairro Areia Branca. O colégio fica na Rua Porto Sobrinho e liberou os estudantes após o incidente.
Artefato teria sido levado por alunos e detonou no pátio da escola. Ainda não se sabe se o ato foi acidental ou intencional.
Feridos têm entre 13 e 15 anos e foram levados para o Hospital Municipal de Belford Roxo. O Corpo de Bombeiros não deu detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.
A Secretaria de Estado de Educação enviou equipes ao local após a explosão.