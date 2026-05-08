SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cacique Raoni Metuktire, 94, suspendeu a sua agenda pública após passar mal e ser internado em um hospital de Sinop (MT), a 480 quilômetros de Cuiabá, nesta quinta-feira (7).

Suspensão da agenda foi informada pela equipe dele em publicação nas redes sociais. "Pedimos, com respeito e compreensão, que todos e todas acolham este momento com sensibilidade", afirmou o Instituto Raoni em nota.

Raoni teve um mal-estar relacionado a uma hérnia antiga e não deve passar por cirurgia. Ele está no Hospital Dois Pinheiros, da rede particular de Sinop. O UOL buscou a unidade de saúde para saber se há um boletim atualizado sobre o cacique. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

O cacique tem 94 anos, fez uma cirurgia para colocar um marca-passo em 2022 e já precisou cancelar outros eventos por problemas de saúde. Em 2020, Raoni foi hospitalizado duas vezes, uma delas após contrair covid-19.

Raoni é líder dos kayapó, um povo indígena nômade, e tem reconhecimento internacional. Reconhecido por seu grande disco labial - símbolo de um guerreiro disposto a morrer por sua terra - e seu cocar de penas amarelas, ele denuncia há mais de três décadas as ameaças contra os povos amazônicos por causa do desmatamento.