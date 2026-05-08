SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma passageira morreu após ser baleada dentro de um carro de aplicativo em Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Thamires Rodrigues de Souza Peixoto estava em um carro de aplicativo quando o motorista discutiu no trânsito com o condutor de outro veículo. Após a troca de palavras, o outro homem atirou em direção ao automóvel e atingiu a passageira, segundo informações preliminares da polícia.

A mulher foi socorrida e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Cidade de Deus, mas não resistiu. De acordo com a Polícia Militar, ela foi ferida nas costas.

O motorista do aplicativo contou que a confusão começou durante uma manobra na rua Professor Henrique Costa. Segundo o relato dele, o ocupante do outro veículo fugiu após o disparo e não foi localizado.

O caso foi encaminhado para a 32ª DP e a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada para investigar a morte. A corporação polícia informou que outras diligências seguem em andamento para esclarecer o caso e não há informações de o suspeito tenha sido encontrado.