RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma bomba caseira explodiu no interior do Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) Lasar Segall, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (8). Ao menos dez estudantes ficaram feridos.

De acordo com os bombeiros, o artefato explodiu no pátio da unidade escolar após ser manuseado por um aluno. As vítimas, com idades entre 13 e 17 anos, sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Belford Roxo. A maioria é do sexo masculino e uma menina de 16 anos.

A prefeitura do município afirmou que 10 alunos adolescentes ficaram feridos pelo artefato. Oito deles foram levados para o hospital.

Segundo testemunhas, a bomba teria sido feita com um tubo de PVC e, ao explodir, lançou pregos, porcas e parafusos.

Ainda não se sabe se ela foi atirada por cima do muro ou se alguém entrou na escola com ela.

A Polícia Civil realiza perícia no local.