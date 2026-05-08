SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo caso suspeito de hantavírus foi identificado em um cidadão britânico na ilha de Tristan da Cunha, no Atlântico Sul, informaram nesta sexta-feira (8) as autoridades de saúde do Reino Unido. A ilha, considerada o território habitado mais remoto do mundo, com cerca de 200 moradores, foi uma das paradas do cruzeiro MV Hondius, em 15 de abril.

A UKHSA (UK Health Security Agency) não divulgou detalhes adicionais sobre o novo caso suspeito.

O navio registrou três mortes desde o início da viagem, em 1º de abril. O primeiro foi um holandês de 70 anos, que morreu a bordo em 11 de abril por insuficiência respiratória. Sua esposa, de 69 anos, desembarcou em Joanesburgo no dia 24 e morreu no dia seguinte ? ela é a única com diagnóstico confirmado de hantavírus. O terceiro foi um alemão que morreu a bordo em 2 de maio. As outras duas mortes seguem sob investigação.

Quatro infectados confirmados estão em tratamento hospitalar: dois britânicos, um holandês e um suíço, em hospitais no Reino Unido, na Holanda e na Suíça, segundo a Reuters.

Uma comissária de bordo da companhia aérea holandesa KLM, internada em Amsterdã com sintomas de possível infecção após contato com a holandesa morta em Joanesburgo, testou negativo para o vírus, afirmou a OMS (Organização Mundial da Saúde) nesta sexta.

A organização classificou o risco de propagação para a população em geral como "absolutamente baixo". "Não se trata de uma nova Covid", disse o porta-voz Christian Lindmeier, em Genebra. Ele destacou que, mesmo entre passageiros que compartilhavam cabines com infectados, "em alguns casos, nenhum dos dois está infectado".

O MV Hondius partiu em 1º de abril de Ushuaia, na Argentina, com 88 passageiros e 59 tripulantes de 23 nacionalidades. A operadora Oceanwide afirmou nesta quinta (7) que não há passageiros com sintomas a bordo. O navio deve atracar em Tenerife, nas Ilhas Canárias, no domingo (10).

O CDC (Centers for Disease Control and Prevention) dos EUA classificou o surto como emergência de nível 3, o mais baixo na escala de ativação. Vários estados americanos monitoram residentes assintomáticos que desembarcaram do navio, e Singapura isolou e testou dois passageiros que estiveram a bordo.

A OMS afirmou que divulgará uma atualização sobre o número total de casos suspeitos e confirmados ainda nesta sexta-feira.