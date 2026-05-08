SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mês de abril foi de queda nos alertas de desmatamento da amazônia e do cerrado, os dois maiores biomas do Brasil. Na floresta amazônica, a área desmatada no último mês foi de 228 km², queda de 15% em relação aos 270 km² de abril de 2025. Já no cerrado, a diminuição foi mais expressiva, indo de 691 km² para 418 km².

Os dados são do sistema Deter, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e foram divulgados nesta sexta-feira (8).

O Deter emite alertas de desmate para orientar ações de fiscalização. Já os números oficiais são de outro sistema do instituto, o Prodes, mais preciso e divulgado anualmente.

Em ambas as regiões, o primeiro semestre tem taxas mais baixas de desmate devido à estação chuvosa, que dificulta a derrubada. Além disso, a maior presença de nuvens pode prejudicar a precisão das informações obtidas via imagens de satélite.

Por isso, é possível ter um retrato mais preciso da situação olhando para o acumulado até aqui. De janeiro a abril, a amazônia perdeu 627 km² de vegetação nativa, leve queda (6%) em relação ao mesmo período do ano passado. No cerrado, a taxa foi de 1.884 km² neste ano, também ligeiramente mais baixo (4%) do que em 2025.

Os números refletem a trajetória de queda no desmate em ambos os biomas desde o retorno de Marina Silva ao Ministério do Meio Ambiente, em 2023. O valor acumulado nos quatro primeiros meses do ano foi o segundo mais baixo da série histórica na amazônia e o quarto menor para o cerrado.

O primeiro ano cheio da série histórica do Deter para a amazônia brasileira é 2016. Já para o cerrado, é 2019.

Neste ano, até agora, lideraram o desmatamento na floresta amazônica os estados de Mato Grosso (255 km²), Roraima (117 km²) e Pará (144 km²). Já no cerrado, os maiores desmatadores foram Tocantins (568 km²), Maranhão (370 km²) e Bahia (225 km²).

Os piores números de desmatamento neste ano ainda estão por vir., os piores números de desmatamento neste ano ainda estão por vir. Os períodos mais secos, entre maio e setembro, costumam concentrar a maior parte da derrubada.

Além disso, há previsão da chegada do El Niño, que deve ser de moderado a forte, ainda no primeiro semestre. O fenômeno meteorológico costuma intensificar a estiagem nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, o que costuma fazer aumentar também o desmate e os incêndios florestais.

O desmatamento é a principal fonte de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Em 2024, último ano analisado, respondeu por 42% do total de carbono emitido pelo país, segundo dados do Seeg (Sistema de Estimativa de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa). A meta de zerar o desmate é essencial para o cumprimento do plano climático nacional assumido pelo governo federal sob o Acordo de Paris.