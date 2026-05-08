BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Minas Gerais investiga ao menos dois episódios de ataques com fogos de artifício que foram atirados contra pessoas que praticavam esportes na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte (MG).

O local está entre os mais frequentados por atletas de corrida na capital mineira.

Os episódios aconteceram nos dias 28 de abril e 2 de maio, têm características semelhantes e são tratados como tentativa de homicídio, conforme a corporação. Nenhum suspeito foi identificado até o momento.

A primeira ocorrência foi registrada às 5h40 da manhã, quando cerca de 30 pessoas estavam reunidas para um treino na orla. Eles afirmaram aos policiais que um veículo parou ao lado deles e o motorista soltou os fogos na direção do grupo.

Um dos atletas chegou a ser atingido nas costas, mas não se feriu, de acordo com o boletim de ocorrência.

O segundo caso envolveu um ciclista que trabalha com filmagens dos corredores e aconteceu às 5h39 da manhã, conforme o registro do circuito de segurança de uma residência.

Thales Generoso afirmou à reportagem que se dirigia para gravar um atleta quando o veículo entrou pela contramão e o motorista apontou o foguete na direção do seu rosto.

"Eu fiquei absolutamente congelado, traumatizado. Por sorte, o foguete estourou um pouco depois que eu tinha passado, mas passou de raspão, muito perto de mim", disse Thales.

Ele afirmou que chegou a perder parte da audição por algum período e disse ter recebido outros relatos de corredores que passaram pelo mesmo perigo que ele na Pampulha.

A reportagem procurou a Polícia Militar por e-mail às 10h45 desta sexta-feira (8) e questionou quais medidas foram tomadas pela corporação para prevenção de novas ocorrências desse tipo na região, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

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