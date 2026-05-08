SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado na manhã desta sexta-feira (8) para atender a um motorista que sofreu mal súbito na avenida 23 de Maio, na República, em São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi por volta das 11h. As equipes em uma viatura se depararam com o homem, que tem insuficiência renal crônica, com suspeita de embolia pulmonar.

O tráfego foi bloqueado no local para o socorro da vítima, causando trânsito intenso na região.

O helicóptero Águia foi acionado, mas o transporte aéreo era inviável, de acordo com a Polícia Militar.

O motorista apresentava hipertensão arterial, dispneia e taquicardia, e foi removido pelos bombeiros, por via terrestre, até o Hospital das Clínicas.

A avenida 23 de Maio é uma das vias expressas mais importantes e movimentadas da capital paulista, integrando o corredor Norte-Sul. Tem cerca de 7,6 km, e conecta o centro da cidade (Vale do Anhangabaú) à zona sul (avenida Rubem Berta), sendo fundamental para o acesso ao Aeroporto de Congonhas e ao Parque Ibirapuera.

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