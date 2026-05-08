RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A designer de sobrancelhas Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, 28, morreu após ser baleada enquanto estava em um carro de aplicativo na rua Professor Henrique Costa, na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde de quinta-feira (7).

O homem apontado como autor do disparo é o policial civil Frede Uilson Souza de Jesus, lotado na 29ª DP (Madureira), conforme informou a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital). Ele se apresentou na tarde desta sexta-feira (8). A polícia disse ter pedido a prisão dele à Justiça.

Segundo o relato do motorista do veículo, identificado como Elizio, ele teria se envolvido em uma discussão de trânsito com o policial, que conduzia um carro branco. Conforme o depoimento, a confusão começou após uma manobra realizada em via pública.

Ainda segundo Elizio, o homem xingou o motorista e, em seguida, atirou em direção ao carro de aplicativo. O tiro atingiu o vidro traseiro e feriu Thamires.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento. A reportagem não identificou quem atua na defesa do agente.

O motorista do Uber levou a passageira para a UPA da Cidade de Deus. Em nota, a unidade informou que "apesar de todos os esforços da equipe de saúde, infelizmente o quadro clínico da paciente apresentou piora progressiva devido à gravidade das lesões e ela não resistiu".

O corpo foi encaminhado ao IML, como é obrigatório para casos relacionados a pacientes baleados.

A Corregedoria-Geral de Polícia Civil (CGPOL) disse ter afastado o servidor de suas funções, instaurado procedimento e afirmou acompanhar as investigações da DHC.

"Outras diligências seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos. A Polícia Civil não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta, reiterando seu compromisso de combate ao crime em defesa da sociedade."