O líder indígena Cacique Raoni Metuktire, de 94 anos, segue internado no Hospital Dois Pinheiros, em Sinop, no Mato Grosso, onde ingressou na terça-feira (5). Ele foi transferido de Peixoto de Azevedo, com dores abdominais.

De acordo com o hospital, Raoni apresentou boa resposta ao tratamento clínico para controle da dor e do desconforto abdominal, além da fisioterapia respiratória. Novos exames foram feitos nesta sexta-feira (8), mostrando boa evolução.

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Segundo boletim médico, o cacique foi avaliado pela equipe do hospital, incluindo acompanhamento cardiológico conduzido pelo médico Raphael Arikawa e pelo cirurgião torácico Luilson Geraldo Coelho Junior. O tratamento foi definido pelo corpo clínico do hospital e pelo médico Douglas Antônio Rodrigues, que acompanha o líder indígena há mais de 30 anos.

Considerando a idade e as comorbidades pré-existentes, entre elas doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e uso de marcapasso cardíaco, optou-se pela adoção de tratamento conservador, sem indicação de procedimento cirúrgico neste momento, diz o boletim.

Durante a internação foram realizados exames de sangue, tomografia computadorizada, eletrocardiograma e ecocardiograma. O exame cardiológico mais recente não apresentou alterações em relação aos anteriores.

Há previsão de alta nos próximos dias, porém sem data definida.

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