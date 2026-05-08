SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um protesto interdita as faixas da pista local da marginal Tietê, sentido rodovia Castelo Branco, cerca de 100 metros após a ponte da Frequesia do Ó, na região do Jaguará, zona oeste de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, manifestantes realizaram queima de objetos, ocasionando reflexos no trânsito local.

"Equipes do policiamento de área e do policiamento de trânsito atuam no local para garantir a segurança viária, preservar a ordem pública e restabelecer a fluidez do tráfego", diz a PM, em nota.

O protesto é contra a morte do motoboy Gabriel Damaceno Silva, 18, no dia 20 do mês passado, na região da Brasilândia, zona norte. O motorista, que teria se recusado a fazer o teste do bafômetro, acabou liberado pela polícia, apesar de apresentar sinais de embriaguez, conforme a família.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma viatura foi ao local.

Às 17h20, a marginal Tietê era a via com maior congestionamento na capital. Em um trecho da zona oeste, onde ocorre o protesto, havia 22 km de lentidão, na pista expressa, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Na zona norte eram outros 18 km de lentidão na pista central. No total da cidade, havia 800 km de vias congestionadas na cidade.