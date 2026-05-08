RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Paraná confirmou dois casos de hantavírus em 2026, informou nesta sexta-feira (8) a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde). Segundo o governo estadual, os casos não têm relação com o possível surto registrado em um navio de cruzeiro no Atlântico, no qual três pessoas morreram.

Os casos paranaenses foram registrados em Pérola d'Oeste, no sudoeste do estado, e em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O paciente de Pérola d'Oeste é um homem de 34 anos, com confirmação em abril. Já o caso de Ponta Grossa envolve uma mulher de 28 anos cujo diagnóstico foi confirmado em fevereiro.

A secretaria afirmou que não há registro de circulação no Paraná da cepa Andes, associada aos casos do cruzeiro e que pode apresentar transmissão de pessoa para pessoa. Segundo a pasta, os casos identificados no estado são da cepa silvestre, transmitida por roedores infectados, sem qualquer evidência de surto.

De acordo com a secretaria, outros 21 casos suspeitos foram descartados neste ano no Paraná, enquanto 11 seguem em investigação. Em 2025 o estado registrou apenas um caso confirmado, em Cruz Machado.

"O estado faz o monitoramento permanente da circulação do hantavírus, com vigilância ativa e pesquisa ecoepidemiológica em áreas rurais com confirmação de casos humanos", afirmou a pasta, em nota.

O secretário estadual da Saúde, César Neves, disse que a situação está sob controle. "Devemos tomar precauções, mas quero tranquilizar a população [e dizer] que não temos ainda nenhum motivo para pânico ou termos uma preocupação mais exacerbada."

O Ministério da Saúde também afirmou nesta sexta-feira que os casos confirmados no Paraná não têm relação com a situação no navio, que é monitorada pela OMS (Organização Mundial da Saúde). A pasta, assim como a agência da ONU, afirma que o risco global de disseminação do hantavírus permanece baixo.

"O surto com casos confirmados e suspeitos em passageiros de um navio com histórico de circulação na América do Sul está sendo investigado sem impacto direto para o Brasil até o momento", disse o ministério.

A pasta acrescentou que o Brasil não registra circulação do genótipo Andes, identificado na Argentina e no Chile e relacionado a raros episódios de transmissão interpessoal. Segundo o governo federal, o país já identificou nove genótipos de Orthohantavírus em roedores silvestres, mas os casos humanos registrados até hoje não apresentam transmissão entre pessoas.

Em 2025, o Brasil registrou 35 casos da doença. Neste ano já são nove confirmações, incluindo os dois pacientes do Paraná.

A hantavirose é uma zoonose viral aguda de notificação compulsória. No Brasil, a doença costuma se manifestar principalmente na forma da Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH), quadro que pode comprometer pulmões e coração.

A transmissão ocorre principalmente pela inalação de partículas presentes em urina, fezes e saliva de roedores silvestres infectados. O vírus também pode ser transmitido pelo contato com mucosas, arranhões ou mordidas desses animais.

Na fase inicial, os sintomas incluem febre, dores no corpo, dor de cabeça e sintomas gastrointestinais. Em casos mais graves, o quadro pode evoluir para dificuldade respiratória, tosse seca, queda de pressão arterial e insuficiência respiratória aguda.

Não existe tratamento específico para a doença. Segundo autoridades de saúde, o atendimento precoce e o suporte médico adequado são fundamentais para reduzir o risco de morte.

A orientação é evitar contato com roedores silvestres e adotar medidas de prevenção, como manter alimentos armazenados em recipientes fechados, eliminar entulhos próximos às residências, roçar terrenos e utilizar luvas e calçados fechados em limpezas de galpões, silos e paióis.

Técnicos recomendam ainda que a higienização desses ambientes seja feita com limpeza úmida, evitando levantar poeira contaminada.