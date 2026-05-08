SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma massa de ar polar que chegou ao país na retaguarda de uma frente fria nesta sexta-feira (8) deve derrubar bruscamente a temperatura em 11 estados, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da empresa de meteorologia Climatempo. A condição deve se prolongar até a próxima quarta-feira (13), quando se desloca para o oceano.

O Climatempo aponta que o Sul deve ser a região mais afetada, com as temperaturas chegando a menos de 0°C em algumas cidades, com risco de geadas. Regiões de São Paulo e de Mato Grosso do Sul também encarar temperaturas entre 0°C e 5°C ao longo do período.

Os estados afetados são: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, áreas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre e parte do Amazonas.

Além da queda de temperatura, seis dos estados citados devem começar o dia em alerta amarelo do Inmet, ou seja, com perigo potencial de chuvas intensas. Conforme o Instituto, as chuvas nas regiões afetadas devem variar entre 20 mm/h e 30 mm/h.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alertou que as cidades mais afetadas pelo temporal devem ser as da região fronteiriça com o Paraná, como Marília e Presidente Prudente. Já na capital paulista, a previsão é de chuvas isoladas no período da noite.

Dados do Inmet mostram que a queda mais brusca de temperatura do fim de semana deve ser no domingo (10), com as temperaturas chegando a menos de 10°C em cidades como Curitiba (PR), com uma mínima de 6°C, Porto Alegre (RS), com uma mínima de 8°C, e Campo Grande (MS), que pode chegar a até 9°C.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), a cidade de São Paulo também deve ter uma queda de temperatura no domingo, com uma mínima de 14°C e uma máxima de 21°C.

A tendência é de muita nebulosidade e chuvas fracas e moderadas ao longo do dia. As temperaturas devem voltar a subir na capital na próxima quinta-feira (14).

Já no Nordeste, o fim de semana deve começar com seis estados em alerta laranja, com perigo de chuvas intensas. Os principais afetados são Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão e Ceará, que podem enfrentar chuvas de até 60 mm/h e ventos de até 100 km/h.

Durante o período de alerta, haverá risco de alagamento, queda de galhos e árvores, cortes na rede de eletricidade da região e descargas elétricas.