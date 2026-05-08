SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista de aplicativo de 33 anos foi agredido por taxistas na área de desembarque do Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite de quinta-feira (7).

Vídeos compartilhados por usuários nas redes sociais mostram o momento da confusão, com correria e tumulto entre motoristas na área pública do terminal. Segundo testemunhas, a briga aconteceu durante uma disputa por passageiros no aeroporto.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de agressão. No local, os policiais encontraram a vítima com escoriações pelo corpo.

Após a confusão, pelo menos oito táxis da cooperativa Guarucoop, que presta serviço no aeroporto foram vandalizados entre a noite de quinta-feira e a manhã desta sexta-feira (8), segundo os motoristas.

Os veículos apareceram com vidros quebrados e danos na lataria.

O homem agredido recebeu os primeiros socorros de uma ambulância do próprio aeroporto e foi encaminhado ao Hospital Geral de Guarulhos. Ainda segundo a PM, os envolvidos deixaram o local antes da chegada das equipes.

A ocorrência foi registrada na 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur), instalada no aeroporto, como lesão corporal.

Em nota, a GRU Airport informou que os órgãos competentes foram acionados logo após a ocorrência e confirmou o atendimento médico prestado à vítima.

"O Aeroporto Internacional de São Paulo reforça que atua de forma intensiva no combate ao transporte clandestino por meio de alertas sonoros e visuais orientando os usuários a recusarem abordagens espontâneas nas áreas públicas", afirmou a concessionária.

A administração do terminal acrescentou que a fiscalização e as autuações relacionadas ao transporte irregular são realizadas pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Transportes de Guarulhos, com apoio da concessionária.