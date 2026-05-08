RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O influencer Luan Lennon, 23, foi preso nesta quinta-feira (7), no centro do Rio de Janeiro, sob suspeita de forjar um furto de celular para produzir vídeos para as redes sociais.

Outros dois homens apontados pela polícia como integrantes da equipe dele também foram presos. Os três foram autuados em flagrante pelo crime de denunciação caluniosa, segundo a Polícia Civil.

A polícia não informou se Luan apresentou advogado, e a reportagem não identificou quem faz a defesa dele. Os nomes dos outros dois presos não foram divulgados.

A Folha de S.Paulo entrou em contato pelo número de WhatsApp disponível no perfil do influenciador nas redes sociais por volta das 19h, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram acionados para verificar uma ocorrência de possível furto de celular na Praça da República, no centro da capital fluminense. No local, os policiais encontraram um homem detido por populares e apreenderam um telefone celular.

Um homem se apresentou como vítima do suposto furto e outras três pessoas disseram ter testemunhado o caso. Todos os envolvidos foram levados para a 4ª DP (Presidente Vargas).

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que o crime havia sido forjado para gravação de conteúdo para redes sociais. Segundo os agentes, Luan teria deixado propositalmente o vidro de um carro aberto e combinado com um flanelinha para convencer um pedestre, mediante pagamento de R$ 30, a retirar um celular do interior do veículo.

Ainda segundo os investigadores, toda a ação era filmada pelo influencer, que estaria do outro lado da rua, dentro de um carro. Em seguida, ele teria abordado o suposto autor do furto e tentado dar voz de prisão.

Foi nesse momento, ainda segundo a polícia, que o homem afirmou não ter participação em qualquer esquema criminoso e contou que havia sido incentivado a pegar o aparelho. A PM então foi acionada e conduziu os envolvidos para a delegacia.

Após diligências, os policiais concluíram que toda a cena havia sido montada.

A Polícia Civil informou que o flanelinha apontado como intermediador da ação ainda não foi localizado. O caso segue sob investigação para esclarecer os detalhes e identificar outros possíveis envolvidos.

Nas redes sociais, Luan Lennon acumula mais de um milhão de seguidores. Em seu perfil, ele se apresenta como carioca, empresário e acadêmico de direito, além de afirmar que atua "combatendo a desordem" no estado do Rio.

Em 2024, ele disputou uma vaga na Câmara Municipal do Rio pelo PL, mas não foi eleito.