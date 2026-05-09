O Tribunal do Júri de Ouro Preto condenou agentes penitenciários e detentos envolvidos na tortura e no assassinato de um preso ocorrido em 2015 dentro de uma unidade prisional da cidade. O julgamento durou mais de 40 horas ao longo de quatro dias.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, a vítima entrou no presídio em uma sexta-feira, foi torturada por agentes penitenciários no dia seguinte e assassinada por outros presos no domingo.

Segundo o Ministério Público, todos os envolvidos diretamente nas agressões que resultaram na morte do detento foram condenados pelo Tribunal do Júri.

Os promotores responsáveis pelo caso afirmaram que a decisão reforça a responsabilidade do sistema prisional na preservação da integridade física dos detentos e representa uma resposta da Justiça contra graves violações de direitos humanos.

O Ministério Público também destacou que a condenação busca combater a impunidade e impedir que crimes semelhantes voltem a ocorrer dentro do sistema prisional.

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