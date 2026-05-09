Os dados são do estudo elaborado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O levantamento também aponta que, juntas, as 175 unidades de conservação federais abertas à visitação registraram 28,5 milhões de visitas no ano passado, o maior número desde o início da série histórica em 2000.

Os parques nacionais concentraram a maior parte desse fluxo, somando 13,6 milhões de visitas, acima dos 12,5 milhões registrados no ano anterior. Segundo o ICMBio, o crescimento está relacionado à melhoria no monitoramento da visitação, investimentos em infraestrutura e serviços, inclusão de novas áreas no sistema e maior valorização dos ambientes naturais no período pós-pandemia.

O estudo mostra ainda que, para cada R$ 1 investido no ICMBio, são gerados R$ 16 em valor agregado ao PIB e R$ 2,30 em arrecadação tributária. A atividade turística nas unidades de conservação gerou quase R$ 3 bilhões em impostos, valor superior ao dobro do orçamento total do órgão gestor.

O ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, afirmou que os dados demonstram o potencial econômico das áreas protegidas. Segundo ele, desde 2023, o governo federal criou e ampliou 20 unidades de conservação, totalizando mais de 1,7 milhão de hectares.

As Unidades de Conservação não são fundamentais apenas para a regulação dos ciclos hidrológicos e do clima, proteção da biodiversidade e do controle do desmatamento, mas contribuem expressivamente para o desenvolvimento da nossa economia em bases sustentáveis. O cuidado com essas áreas protegidas, portanto, é essencial, disse Capobianco.

O presidente do ICMBio, Mauro Pires, destacou que os números reforçam o papel estratégico do turismo de natureza para o desenvolvimento regional.

Os resultados mostram que as unidades de conservação, como parques nacionais, por exemplo, são estratégicas para o desenvolvimento do Brasil. Tivemos recorde de visitação e dados robustos de geração de emprego, renda e arrecadação, o que só reforça que investir em conservação da natureza e na vivência das pessoas nas áreas naturais gera benefícios econômicos, saúde e qualidade de vida, disse Mauro Pires.

Mais visitados

O ranking das unidades mais visitadas é liderado pelo Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, que recebeu mais de 4,9 milhões de visitantes em 2025. O parque abriga o Cristo Redentor e reúne atrações como Pedra da Gávea, Pedra Bonita, Vista Chinesa e Pico da Tijuca, além de trilhas de longo curso como a Transcarioca.

Na segunda posição aparece o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, com 2,2 milhões de visitas. Conhecido pelas Cataratas do Iguaçu, o parque ampliou a oferta turística com atividades como cicloturismo, astroturismo, passeios de barco e visitas noturnas para contemplação da lua cheia.