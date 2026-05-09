SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A população da região metropolitana de São Paulo deve ter neste sábado (9) o último dia de calor antes da chegada da frente fria, que vai trazer chuva e derrubar as temperaturas nos próximos dias.

De acordo com os dados da previsão dos meteorologistas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia ainda deve começar com sol entre nuvens e temperaturas em elevação.

Os termômetros devem variar entre mínimas de 20°C e máximas que podem chegar aos 29°C, com índices de umidade chegando aos 45%. O instituto municipal pede atenção para as rajadas de vento, que podem superar os 50 km/h.

Entre o final da tarde e o decorrer da noite, a aproximação da frente fria começa a mudar o tempo, com aumento de nebulosidade, chuvas isoladas e chuviscos a qualquer momento.

No domingo (10), o tempo muda de vez sob a influência da frente fria. A previsão do CGE é de chuva fraca, mas constante ao longo do dia. A principal alteração vai ser uma queda acentuada da temperatura, devido a uma massa de ar de origem polar que segue a frente fria.

A expectativa é que nesse dia ocorra a máxima invertida, com a temperatura mais alta ainda na madrugada e o esfriamento nas horas seguintes. A previsão é de mínima de 14°C e máxima de apenas 21°C.

REGIÃO SUL PODE TER GEADA NAS SERRAS GAÚCHA E CATARINENSE

Enquanto a frente fria está chegando a São Paulo, ela já passou pela região Sul do país e deixou para trás uma massa de ar de origem polar que deve gelar o clima.

Segundo a Climatempo, não se descarta uma pequena chance de precipitação invernal (chuva congelada, neve) nas áreas mais elevadas da serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, em locais acima de 1.500 metros de altitude.

´"A expectativa é de que neste período, as serras gaúcha e catarinense estejam com muita umidade e temperatura muito baixa, duas condições básicas para a ocorrência de precipitação de inverno", diz a meteorologista Josélia Pegorim.

Ela destaca que temperaturas abaixo de 0°C são esperadas para os três estados do Sul. Há risco de geada no período da onda de frio, que poderá ser de forte intensidade. Neste sábado, já há condições para geada em algumas áreas gaúchas. Mas no domingo, na segunda e na terça, a geada poderá se formar nos três estados.

Enquanto isso, o litoral nordestino continua sendo castigado por tempestades. A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que emitiu um alerta laranja, de perigo, para a região, é chuva de 30 a 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.