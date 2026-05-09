SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça de São Paulo marcou a data do julgamento de Fernando Sastre de Andrade Filho, que colidiu e matou um motorista de aplicativo com uma Porsche em 2024.

Fernando Sastre vai para júri popular no dia 29 de outubro, mais de dois anos e meio após o episódio. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (08) pela juíza Melanie Liesenberg, do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

O empresário é réu por homicídio doloso qualificado e lesão corporal. O julgamento vai acontecer no plenário da 1ª Vara do Júri da Capital, segundo apurou a reportagem.

A magistrada determinou que todas as testemunhas arroladas pelas partes sejam convocadas para serem ouvidas. Entre elas está Marcus Vinicius Machado Rocha, que estava no banco de passageiro de Sastre e sobreviveu à colisão.

Ao todo, 13 pessoas serão ouvidas pelo júri. São oito pessoas indicadas pelo Ministério Público de São Paulo e pelo assistente de acusação e quatro testemunhas convocadas pela defesa - incluindo uma médica que atendeu o réu na data dos fatos.

Sastre foi pronunciado para responder a júri por ter, supostamente, cometido homicídio doloso qualificado contra Ornaldo da Silva Viana. O motorista de aplicativo teve o carro arremessado após uma Porsche 911 colidir contra sua traseira. Ele morreu no local. Já Marcus Vinicius, amigo do empresário que estava no veículo Porshe, sofreu lesões graves em decorrência do acidente.

A reportagem entrou em contato com a defesa do motorista. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.

Os advogados de Sastre recorreram da pronúncia para júri e pedindo a suspensão do julgamento. No entanto, todos os recursos foram rejeitados pelo Juízo.

RELEMBRE O CASO

Fernando foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por dirigir embriagado e assumir o risco de matar em alta velocidade. A perícia constatou que o homem dirigia o Porsche a 156km/h momentos antes da colisão -na avenida onde houve a batida, a Salim Farah Maluf, o limite de velocidade é de 50 km/h.

A colisão vitimou fatalmente o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana. O amigo de Fernando, que estava no banco carona, se feriu gravemente na colisão.

O homem está preso em Potim. Ele cumpre prisão preventiva no presídio da cidade após ser transferido do Presídio dos Famosos, em Tremembé, após decisão da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo.