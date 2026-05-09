SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O porta-aviões USS Nimitz, da Marinha dos Estados Unidos, chegou ao litoral do Rio de Janeiro como parte da Operação Southern Seas 2026.

Embarcação foi vista na manhã desta quinta-feira (07) na costa do Rio. Considerado um dos maiores navios militares do mundo, o USS Nimitz participa de uma missão coordenada pela 4ª Frota da Marinha dos EUA.

Navio é o líder da classe Nimitz e integra o Comando Sul da Força Naval dos EUA. Esse tipo de porta-aviões funciona como uma base militar móvel no oceano e pode operar por longos períodos sem depender de apoio externo.

Estrutura do Nimitz permite levar dezenas de aeronaves e conduzir operações de grande porte. A embarcação tem sistemas de comunicação e coordenação voltados a ações marítimas em larga escala e pode apoiar diferentes tipos de missões e exercícios conjuntos.

O QUE É A OPERAÇÃO SOUTHERN SEAS

Operação Southern Seas chega em 2026 à 11ª edição desde que foi criada, em 2007. Segundo a Marinha dos Estados Unidos, a iniciativa busca ampliar a cooperação entre países parceiros e reforçar relações marítimas na região.

Missão também prevê integração entre equipes participantes. A Marinha americana afirma que o objetivo é aprimorar a coordenação e a interoperabilidade (capacidade de atuar em conjunto) entre as forças envolvidas.