SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um caminhão carregado com 47 toneladas de pluma pegou fogo no quilômetro 35 da rodovia Anchieta, na altura de São Bernardo do Campo, levando à interdição da via no sentido São Paulo.

Incidente ocorreu às 3h20 deste sábado (09), mas parte da rodovia segue bloqueada. Foi registrada lentidão de 7 quilômetros, segundo a Ecovias, concessionária que administra a via.

Veículos com destino a São Paulo só sobem para a capital pela rodovia dos Imigrantes. Isto porque a ocorrência levou ao fechamento total das pistas de subida.

Trecho interditado vai do quilômetro 56 ao 40. A concessionária informou que o trânsito nas demais vias no sentido capital registram boas condições.

Fogo foi controlado e não houve vítimas. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram no local, conforme a corporação. Além dos bombeiros, equipes da Ecovias Imigrantes e Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para o atendimento da ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas.