SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma aeronave cargueira da GOL saiu da pista após pousar no aeroporto de Salvador na manhã deste sábado (9).

Não havia passageiros a bordo e os tripulantes não ficaram feridos no incidente, segundo a companhia aérea. O avião parou após o final da pista, em uma área de terra e areia.

Aeronave está na área de segurança do aeroporto. O voo G39618 saiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Salvador.

Ainda não há informações do que teria motivado a falha no momento do pouso. Chove forte em Salvador desde a noite desta sexta-feira (08).

A reportagem entrou em contato com a concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de Salvador para esclarecer se pousos e decolagens estão mantidos. O texto será atualizado caso haja retorno.