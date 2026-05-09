A maioria dos alunos ainda não sabe, contou Ubeimar Ríos à Agência Brasil. Eu estava trabalhando antes de vir para cá. Na próxima semana, vou trabalhar mais três dias e depois não volto mais, comunica ele, que não anunciou a novidade às turmas de estudantes que vão dos 11 aos 20 anos.

Aos 55 anos, ele nunca havia atuado profissionalmente até ser indicado ao diretor por um conhecido que leu o roteiro e enxergou nele o personagem. Desconfiado da própria capacidade, aceitou fazer testes e acabou aprovado. Nas telas, convenceu: o longa conquistou o Prêmio Especial do Júri no Festival de Cannes de 2025.

Desde então, Ríos pegou gosto por estar diante das câmeras. Após o lançamento do filme, assumiu a co-apresentação do programa da TV pública colombiana, Señal Colombia, o Colômbia verso a verso, dedicado à poesia. O projeto, percorre o país contando histórias de poetas anônimos e valorizando o ofício.

A experiência dialoga diretamente com Um Poeta. No longa, Ubeimar interpreta um escritor fracassado que descobre o talento literário de uma jovem aluna, Yurladi, vivida por Yurleidis Valencia. Diante das condições precárias em que a adolescente vive, criada pela avó e cercada de afazeres domésticos, o personagem tenta impulsionar sua trajetória. Mas a relação acaba mergulhada em confusões provocadas por seu comportamento desajustado.

Depois de mais de três décadas no magistério, em uma escola frequentada majoritariamente por estudantes pobres e vulneráveis 35% venezuelanos, segundo ele , Ríos afirma que o filme também chama atenção para os impactos da pobreza na educação.

Com fome, é muito difícil estudar. Muitas crianças, e isso dói dizer, vão à escola para comer, relatou. Então os estudos acabam ficando em segundo plano. O primeiro é sobreviver.

Apesar de deixar as salas de aula, ele ainda acredita na poesia como instrumento de transformação e no papel dos professores diante das tensões contemporâneas.

O importante é, além do aspecto acadêmico, entender o ser humano e demonstrar afeto, afirma. Professor, não se preocupe apenas com nota. Faça seu trabalho com paixão, porque isso contagia.

Sem perder os modos de um professor do interior usando camisa polo cinza e tênis , o agora ator internacional diz estar aberto a novos projetos no cinema. Pretende conciliá-los com as atividades como gestor cultural e com sua banda de rock no oriente antioquenho, região agrícola cuja principal cidade é Medellín, onde vive.

A vida continua a mesma porque sigo sendo o mesmo homem, com as mesmas virtudes, os mesmos vícios e as mesmas lutas internas. Mas o ritmo da vida mudou a ponto de nos trazer até aqui, declarou.

Premiação

Em 2025, o Brasil foi o grande vencedor dos Prêmios Platino. Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, recebeu os troféus de Melhor Filme, Direção e Atriz, para Fernanda Torres.

O cineasta Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux participam do evento.

Neste ano, além da indicação de Wagner Moura, o Brasil também concorre no Platino com O Agente Secreto, que já venceu três prêmios técnicos e disputa as categorias de melhor filme de ficção, roteiro e direção; Manas, indicado a Melhor Filme de Estreia; e Apocalipse nos Trópicos, que concorre como Melhor Documentário Ibero-americano.

Os vencedores serão conhecidos a partir das 22h (horário de Brasília), durante a cerimônia de gala do Platino.

*A repórter viajou a convite dos Prêmios Platino Xcaret.

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