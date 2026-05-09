RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de 13 anos foi encontrada morta dentro de casa, na tarde desta sexta-feira (08), no Morro do Pau Branco, São João de Meriti, Baixada Fluminense, com sinais de espancamento e violência sexual. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Myrella Freire Venceslau estava sozinha em casa, com o irmão mais novo, enquanto a mãe trabalhava. De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, a companheira da mãe havia deixado a casa, rapidamente, para uma entrevista de emprego. Quando voltou, a menina de 13 anos havia sumido.

O boletim de ocorrência aponta que a companheira se desesperou e ligou para a mãe da menina. Quando chegou, a mãe e a companheira encontraram Myrella com sinais de violência física e sem responder aos chamados para acordar. As mulheres levaram Myrella para o hospital municipal de Meriti.

A mãe contou à polícia que o irmão da vítima disse que um homem entrou na casa. O menino, de apenas 4 anos, disse que o criminoso entrou dentro da casa, fez com que ele dormisse e só acordou com a chegada da companheira da mãe.

O óbito foi constatado no hospital. Por ter sido uma morte suspeita, a PM (Polícia Militar) foi acionada. Em nota, a corporação afirmou que não houve flagrante, mas que as informações foram repassadas para a Polícia Civil.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense procura o criminoso. Em nota, a Polícia Civil afirmou que agentes estão nas ruas para identificar e deter o autor do crime. A reportagem apurou que policiais civis suspeitam que haja outras vítimas do mesmo autor. O caso foi revelado inicialmente pelo jornalista Jackson Silva.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.