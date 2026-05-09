SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cacique Raoni Metuktire, 94, recebeu alta neste sábado (9) do Hospital dos Pinheiros, em Sinop (Mato Grosso). Ele recebeu diagnóstico de hérnia diafragmática traumática crônica, condição pré-existente decorrente de um acidente que sofreu há mais de 20 anos.

O líder kayapó foi encaminhado para a unidade hospitalar na última terça (5) após sentir fortes dores abdominais e febre. Devido a idade avançada e a comorbidades, ele não foi submetido a cirurgia e deve seguir tratamento em casa, sob observação.

"Durante a internação, foram realizados exames de sangue, tomografia computadorizada, eletrocardiograma e ecocardiograma. O exame cardiológico mais recente não apresentou alterações em relação aos anteriores", disse o Hospital dos Pinheiros, em nota.

Segundo o mais recente boletim médico, o paciente apresentou boa resposta ao tratamento clínico instituído para controle da dor e do desconforto abdominal, bem como à fisioterapia respiratória, mantendo estabilidade clínica durante toda a internação.

"Com evolução clínica satisfatória e estabilidade do quadro geral, a alta hospitalar foi formalizada às 9h deste sábado. O paciente seguiu para sua residência, acompanhado por familiares e lideranças indígenas. Permanecendo próximo à Sinop para imediato retorno diante de qualquer eventualidade", destaca o comunicado.

Como parte das orientações de alta, a equipe médica recomendou que o cacique não realize esforços físicos, não carregue peso e permaneça sem realizar viagens aéreas ou deslocamentos terrestres de longa distância até nova reavaliação.

"Também foi solicitado acompanhamento atento a sinais de alerta, como falta de ar, fadiga, dor abdominal e/ou dor torácica, constipação intestinal, oscilações da pressão arterial e alterações da frequência cardíaca", acrescenta.

Em nota, o Instituto Raoni disse que o líder indígena se dedicará a sua recuperação nos próximos dias ao lado da família.

"O Instituto Raoni agradece as manifestações de carinho, solidariedade e preocupação recebidas nos últimos dias e reforça que o cacique seguirá em repouso, junto de seus familiares, respeitando as orientações médicas de cuidado, acompanhamento e restrição de esforços e deslocamentos."